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Регулятор предостерег телеканалы Украины от трансляции российского кино в честь 23 февраля

В Нацсовете Украины по вопросам телевидения отметили, что такие фильмы и передачи создают "положительный образ работников государства-агрессора"

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил телеканалам страны о запрете транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут каким-то образом создавать "положительный образ работников государства-агрессора", и пообещал тщательно мониторить все эфиры. Соответствующее предупреждение обнародовано в четверг на официальном сайте регулятора.

"Национальный совет обращается ко всем лицензиатам относительно программирования теле- и радиоэфиров 23 февраля. Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренных законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики", - сказано в сообщении.

Регулятор напомнил, что этим законом запрещается распространение "аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывающих или признающих правомерным оккупацию Украины". В Нацсовете также подчеркнули, что на Украине действует запрет на трансляцию телеканалами фильмов, произведенных в России.

"Национальный совет будет тщательно мониторить эфиры вещателей на предмет соблюдения ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры", - говорится в сообщении.

Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" Верховная рада приняла 9 апреля 2015 года.

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