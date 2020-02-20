В КНР создадут зону для совместного с Россией исследования опасных заболеваний

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специальная медицинская зона для разработки совместных с Россией проектов по лечению опасных заболеваний будет создана в Китае. Об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов после встречи с послом Китая в России Чжан Ханьхуэйем.

"В Китае планируется создание специальной свободной медицинской зоны для разработки совместных с Россией проектов в сфере изучения методов лечения опасных заболеваний и апробации данных методов", - цитирует Гаврилова его пресс-служба.

По словам парламентария, российская делегация уже приглашена в Китай для обмена опытом в сфере предотвращения и борьбы с опасными заболеваниями, а также для совместной проработки проектов по развитию фармакологии.

Политик отметил эффективность действий китайский властей по предотвращению распространения нового коронавируса. "В ходе локализации очага в провинции Хубей было продемонстрировано единство китайского народа, высокий уровень ответственности и солидарности", - подчеркнул он.