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Распространение коронавируса нового типа

В КНР создадут зону для совместного с Россией исследования опасных заболеваний

Российская делегация уже приглашена в республику для обмена опытом в этой сфере

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специальная медицинская зона для разработки совместных с Россией проектов по лечению опасных заболеваний будет создана в Китае. Об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов после встречи с послом Китая в России Чжан Ханьхуэйем.

"В Китае планируется создание специальной свободной медицинской зоны для разработки совместных с Россией проектов в сфере изучения методов лечения опасных заболеваний и апробации данных методов", - цитирует Гаврилова его пресс-служба.

По словам парламентария, российская делегация уже приглашена в Китай для обмена опытом в сфере предотвращения и борьбы с опасными заболеваниями, а также для совместной проработки проектов по развитию фармакологии.

Политик отметил эффективность действий китайский властей по предотвращению распространения нового коронавируса. "В ходе локализации очага в провинции Хубей было продемонстрировано единство китайского народа, высокий уровень ответственности и солидарности", - подчеркнул он.

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РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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