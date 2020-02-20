ФСО провела в Кремле кадетский бал

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бал учащихся кадетских классов Федеральной службы охраны (ФСО) прошел в четверг в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Праздник посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На бал, названный "Отечество, преданность, честь", приглашены 80 кадетов - ученики с 6 по 10 кадетских классов ФСО трех московских школ. "Ребятам был отдан главный церемониальный зал Московского Кремля, что очень символично. Ведь бал - такой же торжественный церемониал, как военный парад или дипломатический прием", - сказал ТАСС статс-секретарь - заместитель директора ФСО Виктор Шлемин. По его мнению, "кадетский бал - это и возрождение славных военных традиций России". Шлемин признался, что даже немного завидует кадетам, для которых подготовлен настоящий праздник в Кремле.

Заместитель директора ФСО считает очень важным образование ребят в кадетских классах. "Кто знает, может на сегодняшнем балу мы видим будущих генералов спецлужб, министров, известных ученых. Ведь кадетское движение активно развивается, вовлекая в свои ряды энергичную и талантливую молодежь", - отметил он.

Шлемин посоветовал кадетам внимательно познакомится с открытой в Большом Кремлевском дворце выставкой. Экспозицию об истории Службы подготовили Президентский полк и Зал славы ФСО.

Юноши в парадных кителях и девушки в бальных платьях исполнили несколько вальсов и полонезов. Танцорам аккомпанировал Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.

Кадетские классы ФСО стали открываться в российских школах в 2010 году. Учащиеся углубленно изучают отдельные предметы, при этом акцент делается и на дополнительные занятия по строевой подготовке, основам государственной службы, общефизической подготовке, боевым искусствам, плаванию, бальным танцам, этикету.