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Президент Татарстана передал медаль, не врученную красноармейцу в 1944 году, его дочери

Фронтовик Вали Фазлиев был представлен к медали "За отвагу"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов передал дочери красноармейца Вали Фазлиева медаль "За отвагу", не врученную фронтовику с 1944 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦВО в четверг.

"Военный комиссариат Республики Татарстан в ходе изучения архивных материалов нашел неврученную награду за личное мужество в бою с фашистскими захватчиками. К медали "За отвагу" красноармеец Вали Фазлиев был представлен в январе 1944 года. Президент Татарстана передал награду его дочери", - говорится в сообщении.

Вали Фазлиев в январе 1944 года пробился в траншеи противника, захватил в плен двух фашистов и первым прорвался в населенный пункт Кунья Полесской области. Красноармеец погиб 18 февраля 1944 года. Награда так и не была вручена, а родственники все это время не знали о подвиге. Удостоверение к награде за подписью президента РФ Владимира Путина получила дочь Фазлиева Сания Хасанова.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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