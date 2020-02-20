Военные в Ленинградской области извлекли из земли двигатель штурмовика Ил-2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) с применением специальной техники извлекли из земли двигатель советского самолета Ил-2, который был обнаружен в прошлом году в районе Синявинских высот в Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО, двигатель будет восстановлен для дальнейшей передачи в музей.

"Место падения самолета было обнаружено поисковым отрядом "Крылья Родины" в прошлом году, однако двигатель им самостоятельно извлечь не удалось. Военнослужащие с помощью техники достали двигатель и доставили на территорию поискового батальона Западного военного округа, где он будет восстановлен для дальнейшего экспонирования в музее", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО), удалось установить, что найденный самолет ударился об землю кабиной при падении, из-за чего корпус получил сильные повреждения. Кроме того, установлено, что штурмовик с экипажем не вернулся с боевого задания 15 сентября 1943 года. В сообщении отмечается, что поскольку часть деталей самолета обнаружить не удалось, это свидетельствует о "частичном разграблении места падения".

Экипаж самолета, по информации РВИО, состоял из летчика старшины Валентина Терещенкова, который родился в Смоленской области в 1920 году, и стрелка старшины Сергея Федорченко 1921 года рождения, уроженца города Славянска Сталинской области (в 1961 году переименована в Донецкую область Украинской ССР). Из останков членов экипажа на месте обнаружен только один череп, поэтому поисковики полагают, что советские воины были захоронены во время Великой Отечественной войны, так как место падения в 1943 году находилось в тылу советских войск.

Ил-2 - советский боевой самолет, который начал эксплуатироваться с 1941 года. Штурмовик разработан авиакоструктором Сергеем Ильюшиным. Ил-2 является самым массовым боевым самолетом - только с 1941 по 1945 год заводы выпустили более 36 тыс. таких самолетов.