В Петербурге открылась экспозиция, где можно услышать звучание античных инструментов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Подлинное звучание античных музыкальных инструментов можно услышать на новой экспозиции "Древняя Греция в представлении XIX века", открытой в четверг в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства. Частью постоянной экспозиции также стали новые залы "Музыкальный салон графов Шереметевых" и "Парижский кабинет Александра Глазунова", передает корреспондент ТАСС.

"В конце XIX века по научным и изобразительным источникам группой бельгийских мастеров под руководством Виктора Маийона была создана эта коллекция и подарена барону К. К. Штакельбергу для Императорского музея музыкальных инструментов", - рассказала во время презентации заведующая экспозиционным отделом Роза Садыхова. Инструменты, полностью копирующие античные, разместились в Этрусской гостиной Шереметевского дворца на Фонтанке. Экспозиция с авлосами, лирами, кифарами, рогами и букцинами сопровождается аудиозаписями позапрошлого столетия, которые точно передают звучание античных инструментов.

Также для посетителей музея открылся Желтый зал, где воссоздан Музыкальный салон хозяев дворца - графов Шереметевых, и зал, повторяющий парижский кабинет композитора Александра Глазунова (1865-1936), автора девяти симфоний, балетов "Раймонда" и "Барышня-служанка", концертных вальсов и других произведений. Каждый зал создан с использованием мультимедийных технологий, которые позволяют музыкальным инструментам звучать.

Шереметевский дворец - один из филиалов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. С XVIII века за усадьбой графов Шереметевых на участке между Фонтанкой и Литейным проспектом закрепилось название "Фонтанный дом". Музыкальная коллекция Шереметевского дворца насчитывает более трех тысяч инструментов. Ныне в его залах можно увидеть предметы шереметевских коллекций, а также произведения живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX столетий, поступившие в музей за последнюю четверть века.