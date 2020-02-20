В российском центре культуры в Любляне открылась фотовыставка "Сквозь года звенит Победа"

ЛЮБЛЯНА, 20 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия фотовыставки "Сквозь года звенит Победа", приуроченной к приближающейся 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в четверг в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Любляне. Гостями мероприятия стали проживающие в Словении соотечественники, интересующиеся историей Второй мировой войны словенцы, а также российские дипломаты.

"На этот год приходится 75-летие Великой Победы, эта дата очень важна для россиян всех поколений, - отметила в своем приветственном слове исполняющая обязанности директора РЦНК Марина Гуськова. - Данная выставка является одним из мероприятий, посвященных сохранению памяти о погибших воинах".

Гости выставки получили возможность первыми осмотреть экспозицию из 24 снимков, тематикой которых стали портреты ветеранов и сцены с акций "Бессмертного полка" по всему миру. Все работы были созданы членами Творческого союза художников России. Ранее они неоднократно выставлялись в Москве и в Пекине, сегодняшнее открытие стало первой демонстрацией выставки в стране Европейского союза.