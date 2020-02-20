Парк покорителей космоса на месте приземления Гагарина под Саратовом откроется в 2021 году

САРАТОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Парк покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области на месте, где приземлился Юрий Гагарин, откроется 12 апреля 2021 года. Об этом в четверг сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

Место приземления Гагарина находится вблизи города Энгельса Саратовской области. В 1965 году на месте приземления был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 м. Позже на постаменте перед обелиском установили памятник первому космонавту. На данный момент там расположен архитектурный комплекс "Гагаринское поле", ежегодно его посещают более 30 тыс. туристов.

"Парк покорителей космоса заработает к 12 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это будет единственный в своем роде мемориально-образовательный комплекс под открытым небом, наполненный ультрасовременными технологиями. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. "Первый этап должен быть завершен за год. Вторая очередь предполагает обустройство образовательного парка, аттракционов для детей, строительство пристани на Волге", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что площадь Парка покорителей космоса составит 30 га, в нем появятся мемориальная, рекреационная, прогулочная, ландшафтная и сервисная зоны. Прогулочный маршрут по парку будет составлять 108 минут - по времени, которое Юрий Гагарин провел в космосе. В мемориальном комплексе планируется реконструировать стелу на месте приземления Гагарина, построить площадь космонавтов, создать Стену славы покорителей космоса. Рядом появится аллея кедров - в честь позывного Юрия Гагарина "Кедр".

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 09:07 мск стартовал корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Совершив один виток вокруг Земли и пробыв в космосе 1 час 48 минут (108 минут), космонавт благополучно вернулся на Землю. Он приземлился на колхозном поле у деревни Смеловка вблизи города Энгельса Саратовской области в 43 км от областного центра.