Эксперты: проблему кадров на Дальнем Востоке решит создание перспективных производств

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Вопрос дефицита кадров, в частности, в строительной отрасли и промышленности Дальнего Востока необходимо решать посредством создания новых перспективных предприятий. Такое мнение высказал ТАСС учредитель ООО "Дальневосточный завод ЭКОЛОС" Алексей Бурдюк.

"Решить вопрос кадрового голода предприятия не могут самостоятельно. Дело даже не в том, что люди не идут работать на производство, просто любой специалист, который получил профессию, начал карьеру на Дальнем Востоке, понимает, что дальневосточные предприятия не могут конкурировать за специалистов с предприятиями Новосибирска и западнее. На Дальнем Востоке человек быстро достигает своего "потолка" по уровню дохода и карьерным возможностям, далее - только переезд. Выход в том, чтобы сделать Дальний Восток более привлекательным для создания крупных производств, и того, что существует сейчас - недостаточно", - сказал он.

Алексей Бурдюк добавил, на Дальнем Востоке необходимо создавать не просто новые производства, а крупные заводы с большим потенциалом - только в этом случае люди перестанут искать лучшей жизни в центральной части России. Такие производства должны быть конкурентными, в том числе должны предлагать сотрудникам лучшие условия труда и жизни, убежден эксперт.

Распределение сил

Эксперты также отмечают, что сегодня дальневосточные предприятия в основном мало внимания уделяют кадровому вопросу. Так, например, по словам председателя совета Ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергея Федоренко, приморские подрядчики потребительски относятся к своим кадрам: не вкладываются в обучение сотрудников, не предлагают никаких социальных мер поддержки.

"Сегодня мы ведём индивидуальную работу с будущими выпускниками строительных колледжей и с работодателями. Выпускники - прекрасные ребята, тем более с профильным образованием, готовы работать, но устроить их на предприятия тяжело, основная причина отказа - с ними ещё надо хотя бы год нянькаться, доучивать, а нам некогда. Сегодня работа есть, а будет ли завтра - никто не может гарантировать. Поэтому у предприятий своя правда, и винить их в этом нельзя", - считает Федоренко.

Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил установить квоту для молодежи на стройках, чтобы решить проблему обеспечения молодых людей работой и закрепить их на Дальнем Востоке. По его мнению, количество молодых работников должно составлять 20-30%, а если оно составит 51%, компания может получить преференции и льготы.

Федоренко отметил, что при поддержке губернатора Приморского края в 2019 году удалось увеличить квоту на обучение рабочим строительным специальностям. "Но и этого мало. Во Владивостоке в год выпускалось 120 специалистов, сейчас будет 180, по всему краю - не более 500 <...> Нужно выпускать хотя бы несколько тысяч человек в год. Но этого мало, надо дать уверенность и работникам, и работодателям, что у них будет стабильный портфель заказов", - добавил собеседник агентства.

Повышение привлекательности регионов ДФО

Вопрос повышения привлекательности регионов ДФО для населения, миграционного оттока населения - одна из приоритетных задач на Дальнем Востоке, для этого в макрорегионе разработаны и применяются меры социальной и экономической поддержки.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что власти готовы оказывать поддержку в строительстве новых предприятий, помогать в строительстве инфраструктуры, заботиться о школах, больницах, чтобы реализовывать в ДФО большие проекты и привлекать специалистов из других регионов.