В Перми закрыли 18 мини-отелей и хостелов после трагедии в "Карамели"

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края проверила мини-отели и хостелы, расположенные в том числе в подвальных помещениях, после того как в январе в Перми из-за прорыва на теплосети затопило мини-отель "Карамель" и погибли люди. По результатам проверки было закрыто 18 объектов, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

"По принятым мерам прокурорского реагирования закрыто 11 объектов, добровольно прекратили деятельность семь учреждений. Анализ практики прокурорского надзора показал, что в подавляющих случаях прокурорами установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, всего в Перми было проверено 87 объектов, оказывающих гостиничные услуги, из них 21 находится в подвалах жилых домов. Также прокуратура проверила и другие объекты, расположенные в подвальных помещениях - детские спортивные клубы, учреждения культуры, кафе, фитнес-клубы и другое, всего около 100 объектов. Всего в суд направлено 16 исковых заявлений о приостановлении деятельности гостиниц и хостелов, внесено девять представлений, все акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилой пятиэтажки, из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали, трое из них получили ожоги.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу был задержан пожарный инспектор, проверявший мини-отель, суд освободил его из-под стражи под подписку о невыезде, а также руководитель отеля Сергей Щербаков, он арестован до 20 марта. Прокуратура совместно с контролирующими органами организовала проверку всех мини-отелей и хостелов в городе.