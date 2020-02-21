Путин присвоил генеральские звания пятерым заместителям директора ФССП

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил пять генеральских званий сотрудникам ФССП России.

Согласно указу президента, опубликованному на портале правовых актов, звания присвоены всем заместителям директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Звания генерал-лейтенантов внутренней службы присвоены Ольге Помигаловой, Сергею Белоусову, Владимиру Воронину и Елене Захаркиной. Пятому заместителю главного судебного пристава России - Игорю Савенко - присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

1 января этого года первое генеральское звание в ФССП получил директор ФССП Дмитрий Аристов (ему было присвоено звание генерал-полковника внутренней службы).

Специальные звания в ФССП были введены вступившим в силу с 1 января законом "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты", по которому служба судебных приставов переводится из обычной государственной гражданской службы в разряд "иного вида государственной службы", где предусмотрены специальные звания, как и в полиции и других правоохранительных органах.

Всего в ФССП предусмотрено 20 генеральских званий - 14 для руководителей центрального аппарата ФССП и шесть - для руководителей крупнейших территориальных управлений службы приставов - главных управлений ФССП по Краснодарскому и Красноярскому краям, Московской и Свердловской областям, по Москве и Санкт-Петербургу.