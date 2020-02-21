МЧС перед праздниками привело в готовность к оперативному реагированию силы и средства

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. МЧС России в целях обеспечения безопасности населения в предстоящие праздничные дни привело в готовность свои силы и средства. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Силы и средства МЧС России приведены в готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в выходные и нерабочие праздничные дни с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

На объектах проведения массовых мероприятий по всей стране, как отметили в МЧС, организованы круглосуточные дежурства. Кроме того, определены ответственные во всех территориальных органах и подведомственных организациях.