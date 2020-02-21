В Якутии на социальные контракты выделили 330 млн рублей

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии выделили на помощь в виде социальных контрактов малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в 2020 году 330 млн рублей, что на 11,2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр труда и социального развития региона Елена Волкова.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поставил национальную цель - снизить уровень бедности вдвое (с 13,3% до 6,6%). Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности, сейчас он реализуется в 21 регионе из 85.

"В этом году на оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта предусмотрено 330 млн рублей из государственного бюджета республики. Такая помощь может быть предоставлена малоимущим семьям и малоимущему одиноко проживающему гражданину. На протяжении 10 лет республика предусматривает в своем бюджете средства на оказание этой помощи. Финансирование [по сравнению с прошлым годом] увеличилось примерно на 37 млн рублей", - сказала Волкова. В 2019 году помощь на основе соцконтракта получили более 3,5 тыс. семей на сумму 293,1 млн рублей.

Она отметила, что со следующего года на социальные контракты планируется выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета. Этот вопрос обсуждается. "Численность семей - получателей социального контракта на сегодня достигло 1,5 тыс., и перед нами стоит задача не менее 30% из числа получателей такой помощи обеспечить выход из-за черты бедности. К 2024 году такой показатель должен составить не менее 50%", - добавила Волкова.

Средний размер помощи по социальному контракту в Якутии составляет около 180 тыс. рублей. Помощь может быть оказана для покупки и содержания сельскохозяйственных животных, техники, а также покрытия расходов, связанных с выращиванием плодово-ягодных и овощных культур, а также для индивидуальной предпринимательской деятельности.

Всего в Якутии в 2019 году социальный контракт заключили более 3,5 тыс. семей и одиноко проживающих граждан. Социальные контракты на развитие и ведение личного подсобного хозяйства и осуществления предпринимательской деятельности заключили 1430 семей и одиноко проживающих граждан, на преодоление трудной жизненной ситуации - 2109.