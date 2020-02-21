СМИ: число выздоровевших за день в Ухане впервые превысило число зараженных за сутки

ТАСС, 21 февраля. Число излечившихся после заражения новым коронавирусом в китайском Ухане впервые за день превысило число инфицированных, поступивших в медучреждения за сутки. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна.

Он также отметил, что в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день. Так, в течение четверга из больниц по всей стране были выписаны более 2 тыс. человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.