20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число выздоровевших за день в Ухане впервые превысило число зараженных за сутки

По данным "Синьхуа", в течение 20 февраля из больниц по всей стране были выписаны более 2 тыс. человек

ТАСС, 21 февраля. Число излечившихся после заражения новым коронавирусом в китайском Ухане впервые за день превысило число инфицированных, поступивших в медучреждения за сутки. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна.

Он также отметил, что в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день. Так, в течение четверга из больниц по всей стране были выписаны более 2 тыс. человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
При этом герцогу и герцогине Сассекским предстоит принять участие еще в некоторых мероприятиях в Великобритании в качестве старших членов монаршей фамилии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС