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Шойгу вручил ордена трем военным вузам

На церемонии глава Минобороны также вручил ряду военных погоны высших офицеров и госнаграды

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил трем военным вузам ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.

Ордена Жукова были вручены Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу имени К.К. Рокоссовского. Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева министр вручил орден Кутузова. "Это заслуженная оценка эффективной деятельности командования и профессорско-преподавательского состава вузов", - сказал Шойгу на торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной.

Образованная 120 лет назад Военная академия материально-технического обеспечения является ведущим учебным, научным и методическим центром. Из ее стен выходят грамотные специалисты, способные четко организовать разностороннее тыловое снабжение всех видов и родов вооруженных сил и других силовых структур, а также иностранных армий.

Без малого сто лет Военно-воздушная академия достойно продолжает традиции отечественного военного образования и в настоящее время выпускает высококлассных офицеров для Военно-воздушных сил и войск радиоэлектронной борьбы. На ее базе проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным направлениям развития и применения Воздушно-космических сил.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище на протяжении своей 80-летней истории готовит квалифицированные военные кадры, которые отличают профессионализм, умение успешно применять на практике полученные знания, верность присяге и самоотверженное служение Отечеству.

На церемонии Шойгу также вручил ряду военных погоны высших офицеров и государственные награды, присвоенные указом президента.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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