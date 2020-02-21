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Дети врачей обеспечены детсадами только в пяти регионах России

В остальных 80 регионах, по словам представителя Минздрава, семьям медиков не хватает мест в детских садах

ТАСС, 21 февраля. Только в пяти из 85 регионах России решен вопрос обеспечения семей медицинских работников местами в детских садах. Об этом сообщила в пятницу директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева.

"Было приятно отметить, что в пяти регионах уже полностью решена проблема обеспечения детскими садами семей медицинских работников, но это только пять из 85 регионов", - сказала она в ходе круглого стола "О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении".

По словам Купеевой, этот вопрос следует тщательно контролировать не только со стороны системы здравоохранения, но работать с органами местного самоуправления и государственной власти.

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям регионов обеспечить медработников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем. Кроме того, детям этих работников в первоочередном порядке должны предоставляться места в детсадах и школах.

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