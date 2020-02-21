МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова объявила о старте всероссийского конкурса "Письмо солдату. О детях войны", посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы дадим старт четвертому конкурсу "Письмо солдату". Когда четыре года назад мы его задумали, мы не ожидали, что столько детей примут в нем участие", - сказала она в пятницу в Музее Победы, где проходит выставка, посвященная детям войны.

Кузнецова отметила, что за время существования конкурса более 20 тыс. детских писем дошли до своих адресатов. "Сегодня эти письма могут получить не только в воинских частях, куда мы обычно отвозили наши письма, видели, как читают солдаты эти весточки из детских школ, образовательных организаций, просто от детских сердец. Теперь мы планируем к 9 Мая передать эти письма тем людям, которые родились во время войны", - подчеркнула уполномоченный.

В мероприятии принимали участие ветераны, активисты движения "Юнармия" и учащиеся московских школ.

В пресс-службе детского омбудсмена отметили, что в конкурсе может принять участие любой ребенок, который "напишет письмо юному герою военных лет или расскажет о нем, сделает рисунок". В преддверии 9 Мая детские письма получат военнослужащие и ветераны. Лучшие работы будут отмечены памятными дипломами.