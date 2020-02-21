Комиссия Минобрнауки одобрила кандидатуру Олега Ястребова на должность ректора РУДН

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Аттестационная комиссия Минобрнауки одобрила кандидатуру Олега Ястребова на должность ректора Российского университета дружбы народов (РУДН), он был рекомендован наблюдательным советом вуза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в пятницу.

"На заседании аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, состоявшемся 18 февраля 2020 года, кандидатура Ястребова Олега Александровича признана прошедшей аттестацию", - сообщили в пресс-службе.

Ранее директора юридического института РУДН Олега Ястребова на должность ректора рекомендовал наблюдательный совет вуза. Он является выпускником РУДН, доктором юридических и экономических наук, профессором, заведующим кафедрой административного и финансового права, членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

В соответствии с уставом РУДН ректор вуза назначается министерством из числа кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом университета и прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до пяти лет.