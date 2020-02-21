США вернули Кипру коллекцию античных монет

Коллекция датируется периодом с 81 года до н.э. до 217 года н.э. Среди них есть лишь одна монета эллинистического периода, относящаяся к эпохе правления на острове царя Птолемея Кипрского (80-58 годы до н.э.) - дяди царицы Клеопатры.

НИКОСИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти США вернули Республике Кипр коллекцию из семи античных монет, которые были незаконно вывезены с острова. Об этом сообщила в четверг газета Cyprus Mail .

Большинство монет относятся к периоду времени, когда Кипр уже находился под властью римлян. Одна из них датируется эпохой правления Октавиана Августа (27 год до н.э. - 14 год н.э.), две - периодом пребывания у власти императора Тиберия (14-37 годы н.э.), а одна была отчеканена в эпоху правления в Риме императора Септимия Севера (193-211 годы) и его сыновей Геты (до 209 года) и Каракалла (до 217 года). Точное время изготовления еще двух монет, находящихся в этой коллекции, определить не удалось, но они также относятся к периоду времени, когда Кипр был римской провинцией.

Коллекция была изъята в 2009 году сотрудниками Таможенно-пограничной службы США в Балтиморе при проверке доставленного авиарейсом из Лондона груза с древними кипрскими и китайскими монетами, которые предназначались проживавшему в штате Миссури коллекционеру нумизматических ценностей. Поводом для изъятия стало отсутствие у получателя разрешения властей Республики Кипр на вывоз этих монет из страны.

Газета не сообщает, где и как была приобретена эта коллекция и какую сумму заплатил за нее несостоявшийся новый владелец. Он проиграл многолетний судебный процесс в США. Все монеты было решено вернуть на Кипр. Как отмечается в публикации, на минувшей неделе представители Таможенно-пограничной службы США передали коллекцию послу Республики Кипр в Вашингтоне Мариосу Лиссиотису.