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Назначен новый директор "ВНИИ Экология"

В Минприроды сообщили, что им стал Иван Стариков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назначил Ивана Старикова директором Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды ("ВНИИ Экология") в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Сегодня, 21 февраля, приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина на должность директора Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды назначен Иван Стариков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый руководитель уже представлен коллективу.

Стариков родился в 1960 году в Новосибирской области. Имеет высшее образование, кандидат экономических наук. Профессиональный путь начинал в лаборатории генетики Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и озеленения в Новосибирске.

С 1993 по 1995 год был депутатом Госдумы, с 1995 по 2000 - заместитель министра экономики РФ, с 2000 по 2019 год занимал ведущие должности в Академии народного хозяйства при правительстве РФ, Институте экономики РАН, ФГБУ науки Института социально-политических исследований РАН. С 2001 по 2004 год - член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. В 2014 году был заместителем мэра Новосибирска, председателем комитета постоянного представительства мэрии Новосибирска в Москве.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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