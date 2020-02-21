Экологические активисты пытаются помешать строительству завода Tesla под Берлином

БЕРЛИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Экологические активисты продолжают вот уже несколько недель протестовать против планов строительства под столицей ФРГ первого европейского завода американской компании Tesla. Они не намерены сдаваться после того, как в четверг Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск, который подали такие организации, как "Зеленая лига Бранденбурга" и Ассоциация по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии.

Экологическая группа "Baumpirat:innen" сообщила, что как минимум двое ее членов уже находятся на месте будущего завода и что к ним добавятся и другие активисты, которые будут оставаться в лесу, залезать на деревья, всячески мешая вырубать деревья для расчистки места для строительства. Tesla намерена уничтожить на начальной стадии как минимум около 90 га леса возле местечка Грюнхайде. Этими планами недовольны не только экологи, но и многие местные жители.

Как говорится в решении суда, иск был отклонен в связи с предоставлением юридического подтверждения оснований строительства завода Tesla под Берлином. Тем не менее, экологические организации считают вырубку леса противозаконной уже потому, что все процедуры получения окончательного разрешения на создание завода еще не закончены.

В ноябре 2019 года глава Tesla Илон Маск объявил о планах по строительству первого европейского завода компании в окрестностях Берлина. Новый завод получит название Gigafactory 4 и будет располагаться неподалеку от строящегося международного аэропорта имени Вилли Брандта, который находится на границе Берлина и федеральной земли Бранденбург. На новых мощностях в Европе будут производиться аккумуляторные батареи, силовые установки, там также будут собираться седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y. Планируется, что предприятие вступит в строй в 2021 году.

Маск основал Tesla в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американским городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.