20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Минвостокразвития скоординирует работу крупных компаний со стройотрядами в Арктике

В ближайшее время компании передадут запросы на сотрудничество со студентами руководству "Российских студенческих отрядов" и министерству. Речь не только о разнорабочих, но и профильных специалистах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития намерено скоординировать работу по привлечению студенческих стройотрядов к проектам крупных компаний в Арктике. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

В декабре президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам проработать возможность привлечения студенческих стройотрядов к строительству инфраструктуры в Арктике.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует отладить вопросы привлечения к строительным работам студенческих отрядов на проектах крупных российских компаний в Арктической зоне РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков провел встречу с представителями властей арктических регионов, крупных компаний топливно-энергетического комплекса и командиром Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаилом Киселевым.

По данным министерства, участвовавшие во встрече компании заявили, что готовы взаимодействовать со студенческими отрядами и заинтересованы приглашать молодежь в качестве не только разнорабочих, но и профильных специалистов. Компании намерены в ближайшее время передать запросы на сотрудничество со студентами руководству "Российских студенческих отрядов" и Минвостокразвития.

"Уже примерно понятен список объектов, куда можно будет привлекать студентов. Есть воля государства поддерживать студентов, к тому же и отчисления по страховым взносам в случае привлечения студотрядов ниже. Надо просто, чтобы воля была и непосредственно в регионах у тех, кто отвечает за эти стройки. У меня просьба к регионам. Речь же о студентах, молодых россиянах, которые хотят сделать что-то полезное для страны, причем в той сфере, куда сегодня не все молодые люди стремятся. Это надо поддерживать, и не по указке сверху, а с пониманием, что это правильно с точки зрения политики государства", - приводят в пресс-службе слова Крутикова.

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