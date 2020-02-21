В Коми с апреля появятся электронные проездные для льготников

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Электронные проездные для льготников появятся в Республике Коми в этом году. В Ухте открыть проезд по этим картам планируется 1 апреля, в Сыктывкаре - 1 июня, сообщил в пятницу зампредседателя правительства региона - министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин.

"Электронные транспортные или банковские карты заменят традиционные бумажные проездные для льготников, и гражданам теперь не нужно будет каждый месяц выстаивать очереди, чтобы их купить. Люди получат транспортные карты и смогут пополнять их в любое удобное время через банкоматы или банки самостоятельно или при помощи родных", - сказал Семяшкин на заседании регионального правительства.

По его данным, проект начнется с Сыктывкара и Ухты, где проживает наибольшее количество льготников (почти 22 тыс. человек). В Ухте, где живут около 1,6 тыс. льготников, выдавать карты планируют в марте, а открыть проезд по ним - 1 апреля. В Сыктывкаре, где около 20 тыс. льготников, выдавать карты начнут в апреле, а проезд по ним будет возможен с 1 июня этого года. Стоимость такого социального электронного проездного - 400 рублей в месяц при неограниченном числе поездок. Стоимость одной обычной поездки в автобусах Сыктывкара составляет от 25 до 28 рублей.