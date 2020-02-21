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СК предложил усовершенствовать законы о пожарной безопасности после ЧП в "Зимней вишне"

В частности, нужно проводить психологическую подготовку следователей для работы с потерпевшими, особенно по уголовным делам о преступлениях с большими человеческими жертвами, отметили в Следственном комитете

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет направил в соответствующие ведомства предложения по совершенствованию нормативных актов в сфере пожарной безопасности после расследования уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в пятницу глава ведомства Александр Бастрыкин провел рабочую встречу с руководством и следователями Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД). Управление было создано 4 года назад для расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных высшими должностными лицами, руководителями и представителями органов законодательной, исполнительной и судебной властей. Расследование таких уголовных дел поручается входящим в состав этого главка старшим следователям по особо важным делам при председателе Следственного комитета. Многие из этих дел находятся на контроле у президента РФ.

"За истекший период работы ГУРОВД по инициативе следствия обращено в доход государства имущество на сумму свыше 15 млрд рублей. Расследованы уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Республики Дагестан, глав республик Марий-Эл и Удмуртия, руководителя ЭКЦ МВД РФ, о массовой гибели людей при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", о преступлениях прошлых лет, совершенных в период с 1999 по 2016 годы на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации бандой под руководством Пискарева. По результатам расследования этих и других уголовных дел сформулированы и направлены в соответствующие ведомства конкретные предложения по совершенствованию нормативных актов, в том числе в сфере пожарной безопасности, защиты детей на отдыхе, государственных закупок", - сообщила Петренко.

В ходе расследования трагедии в "Зимней вишне" следователи предприняли значительные усилия для защиты прав потерпевших. "Вместе с тем представляется актуальным проводить психологическую подготовку следователей для работы с потерпевшими, особенно по уголовным делам о преступлениях с большими человеческими жертвами, а также для нормализации психологического состояния самих сотрудников, что позволит повысить качество работы", - добавила представитель СК. Кроме того, в ходе встречи Бастрыкин вручил следователям ведомственные награды.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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