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Путин направил приветствие участникам православного кинофестиваля "Встреча"

Президент отметил, что этот форум "выполняет высокую просветительскую, воспитательную миссию"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям XV Международного Сретенского православного кинофестиваля "Встреча". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Ваш замечательный форум, который всегда проходит в атмосфере гостеприимства и взаимного уважения, выполняет высокую просветительскую, воспитательную миссию. Сохраняя и развивая богатейшее гуманистическое наследие отечественного киноискусства, он на деле возрождает традиции детского кинематографа, семейных просмотров. Продвигает на большой экран хорошие, качественные фильмы, утверждающие ценности семьи, товарищества, справедливости и сострадания", - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что нынешний фестиваль пройдет успешно, порадует участников и гостей интересными премьерами, встречами с известными и начинающими мастерами, оставит самые добрые впечатления.

XV Международный Сретенский православный кинофестиваль "Встреча" проходит в Обнинске с 21 по 26 февраля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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