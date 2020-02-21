20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Павленский признался, что украл скандальный видеоролик у своей подруги

Художник подчеркнул, что к моменту, когда видео было опубликовано, Александра де Таддео "уже не могла ничего с этим поделать"

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский признался в том, что украл скандальный видеоролик с участием бывшего кандидата в мэры Парижа у своей подруги Александры де Таддео. Такое признание Павленский сделал в интервью телекомпании CNN, опубликованном в пятницу.

На эту тему

"Я украл этот материал с ее компьютера, - указал художник. - Она не знала, что я нашел и украл этот видеоролик". Павленский подчеркнул, что к моменту, когда видео было опубликовано, де Таддео "уже не могла ничего с этим поделать". "Она была недовольна тем, что я не спросил ее [разрешения]", - отметил он.

Парижская прокуратура начала во вторник два предварительных расследования в отношении Павленского, задержанного во Франции 16 февраля. Одно из них связано с подозрениями в совершении Павленским нападения с применением оружия, второе - с распространением видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво, который претендовал на должность мэра Парижа, но после публикации этой видеозаписи объявил об отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке. По этому делу проходит также подруга акциониста - 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик.

По словам юристов, Павленскому может грозить два года лишения свободы и штраф в размере €60 тыс. Это наказание предусмотрено статьей Уголовного кодекса Франции о "распространении информации или изображений сексуального характера, касающихся частного лица, без его разрешения". Прокуратура потребовала предварительного заключения под стражу Павленского и его спутницы.

Теги
СШАРоссияФранция
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ООН осудили беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Уханя
Жители поселка Новые Санжары забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС