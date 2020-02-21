Павленский признался, что украл скандальный видеоролик у своей подруги

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский признался в том, что украл скандальный видеоролик с участием бывшего кандидата в мэры Парижа у своей подруги Александры де Таддео. Такое признание Павленский сделал в интервью телекомпании CNN , опубликованном в пятницу.

"Я украл этот материал с ее компьютера, - указал художник. - Она не знала, что я нашел и украл этот видеоролик". Павленский подчеркнул, что к моменту, когда видео было опубликовано, де Таддео "уже не могла ничего с этим поделать". "Она была недовольна тем, что я не спросил ее [разрешения]", - отметил он.

Парижская прокуратура начала во вторник два предварительных расследования в отношении Павленского, задержанного во Франции 16 февраля. Одно из них связано с подозрениями в совершении Павленским нападения с применением оружия, второе - с распространением видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво, который претендовал на должность мэра Парижа, но после публикации этой видеозаписи объявил об отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке. По этому делу проходит также подруга акциониста - 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик.

По словам юристов, Павленскому может грозить два года лишения свободы и штраф в размере €60 тыс. Это наказание предусмотрено статьей Уголовного кодекса Франции о "распространении информации или изображений сексуального характера, касающихся частного лица, без его разрешения". Прокуратура потребовала предварительного заключения под стражу Павленского и его спутницы.