Ульяновские власти приняли закон о возможности дистанционной работы для чиновников

ТОЛЬЯТТИ, 21 февраля. /ТАСС/. Закон, который даст право чиновникам работать дистанционно, принят в Ульяновской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Морозов в кулуарах заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

На аппаратном совещании в правительстве 21 октября 2019 года губернатор заявил, что с 2020 года планирует установить в Ульяновской области возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей госслужащими. Этим правом смогут воспользоваться ведущие, старшие и младшие группы должностей.

"Закон приняли буквально на этой неделе, я его завтра подпишу. Мы планируем, как я и обещал, в пределах 10% чиновников будут работать [дистанционно]", - сказал собеседник агентства.

Морозов уточнил, что прежде всего это будут представители аппаратов губернатора и правительства. "Мы также "обкатаем" этот проект на тех людях, у которых есть несовершеннолетние дети, особенно малолетние дети. Чтобы они могли больше уделить внимание воспитанию детей, но одновременно остаться в рабочем режиме и не выпадать из него", - уточнил губернатор.

В октябре 2019 года губернатор пояснил необходимость предоставления возможности работать удаленно цифровизацией общества. По его словам, такой опыт работодатели уже успешно используют. Ульяновская область намерена стать одним из первых среди субъектов страны, кто внедрит такую практику в систему работы органов государственной власти.