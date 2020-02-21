МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поставил первые задачи перед прокурорами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, это произошло на встрече с личными составами прокуратур Крыма и Севастополя в ходе рабочей поездки генпрокурора России в Крым.

"В ходе общения с коллективами прокуратур Крыма и Севастополя генеральный прокурор РФ обозначил приоритетные направления в работе надзорных ведомств. В числе главных задач он определил обеспечение средствами прокурорского надзора целевого и эффективного расходования средств, выделяемых на национальные проекты, а также организацию противодействия коррупции", - сообщили в надзорном ведомстве.

Основным направлением для прокуроров остается обеспечение прав социально уязвимых категорий граждан - несовершеннолетних, сирот, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров. Краснов также поручил уделять особое внимание организации работы с обращениями граждан.

Кроме того, Игорь Краснов встретился в прокуратуре Республики Крым с представителями бизнес-сообщества Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Выслушав бизнесменов, он "дал поручения о проведении проверок по обращениям и указал на необходимость принятия оперативных и исчерпывающих мер, направленных на реальное восстановление прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности".

В ходе рабочей поездки в Крым, прошедшей в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, генпрокурор возложил венки к мемориалу "Могила Неизвестного солдата" в Симферополе и к памятнику Солдату и Матросу в Севастополе.