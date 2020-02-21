Северная Осетия отметила день родного языка "Тотальным диктантом" на осетинском

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. "Тотальный диктант" на дигорском диалекте осетинского языка прошел в Северной Осетии в День родного языка.

В акции на площадке научной библиотеки во Владикавказе приняли участие более 70 человек, самому старшему было 80 лет. Приехали и жители отдаленных сел республики. Так, участниками "Тотального диктанта" стали школьники и учителя средней школы селения Чикола и Дигоры.

Диктант посвятили 110-летнему юбилею известного писателя-фронтовика Иссы Хуадонти. Отрывок из его романа "В большом городе" и стал текстом диктанта, который читала заслуженная учительница Северной Осетии Фуза Хадаева. Во второй части "Тотального диктанта" участники отвечали на вопросы викторины, касающиеся истории, географии, традиций Осетии.

Инициатором проведения мероприятия является республиканский комитет по печати и литературно-художественный журнал "Ираф".

Как рассказал ТАСС главный редактор журнала "Ираф" Эльбрус Скодтаев, мероприятие поможет не только привлечь внимание к важности изучения родного языка, но и выявить молодых авторов, которые пишут на осетинском языке. "Многие молодые писатели стесняются показывать свои публикации, считают их недостаточно хорошими. Но здесь, во время диктанта, мы знакомимся с ними и будем помогать в развитии творчества, публиковать на страницах нашего журнала, других местных изданий", - сказал Скодтаев.

По его словам, в последнее время в республике увеличилось количество мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию осетинского языка.

"Баллада о солдате" на осетинском

Казбек Чегаев участвовал в диктанте на дигорском диалекте осетинского языка во второй раз. "Как еще можно напомнить о важности знания родного языка? Только такими массовыми акциями. Сегодня был праздник для участников. Дети, которые приехали из отдаленных сел, даже одеты были по-праздничному - в белых фартуках. Намерен каждый раз участвовать в "Тотальном диктанте" на осетинском языке. Это помогает повысить уровень моих знаний", - рассказал он.

Также в День родного языка жители Северной Осетии смогли увидеть фильм режиссера Григория Чухрая "Баллада о солдате" на осетинском языке. Дублирование киноленты стало возможным благодаря реализации мероприятий государственной программы РСО-Алания "Национально-культурное развитие осетинского народа" на 2018-2020 годы.

Осетинский язык составляют иронский и дигорский диалекты. Также в нем выделяют несколько говоров: в Северной Осетии - куртатинский, алагирский, туальский, дигоринский, чиколинский, озрекский, уаллагкомский; в Южной Осетии - кударо-джавский, чисанский, рукский, гудский, ванельский.

"Развитие литературной нормы осетинского языка в двух вариантах на базе иронского и дигорского диалектов - сложившаяся традиция. В системе образования осетинский язык должен изучаться в обоих литературных вариантах, но по уже разработанным учебникам, которые позволяют каждому учащемуся изучать не только свою (иронскую или дигорскую) литературную форму, но и отличия в другом диалекте", - пояснил профессор.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточных иранских языков. Сейчас во Владикавказе, где проживает более половины населения Северной Осетии, лишь 10%-20% осетин-первоклассников владеют родным языком.