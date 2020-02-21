В Праге почтили память павших советских и русских воинов

ПРАГА, 21 февраля. /ТАСС/. Представители чешских ветеранских организаций, общественности, Минобороны и генштаба национальных ВС, аккредитованные в Чехии послы РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении и Азербайджана, соотечественники и сотрудники российских загранучреждений пришли в пятницу на пражское Ольшанское кладбище поклониться могилам павших за освобождение Европы от нацистов красноармейцев и воинов Российской императорской армии, погибших в ходе наполеоновских войн. К памятникам, установленным в месте их вечного упокоения, были возложены венки и букеты живых цветов, передает корреспондент ТАСС.

На Ольшанском кладбище находятся могилы почти 500 красноармейцев, погибших в последние дни войны за свободу чешского народа от фашизма. Здесь же погребены останки офицеров, павших во время Заграничного похода Российской императорской армии 1813 года. Церемония почтения памяти героев была приурочена ко Дню защитника Отечества.

В посольстве России по случаю предстоящего праздника затем состоялся торжественный прием. На нем посол РФ Александр Змеевский вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам - гражданам Чехии и проживающим в республике соотечественникам. Среди них были фронтовики - участники сражений, партизаны, блокадники и узники концентрационных лагерей.

"Именно они являются носителями правды о том суровом [военном] времени. Их свидетельства и воспоминания - наказ всем нам не допустить переписывания истории, возрождения нацизма в Европе, оправдания гитлеровских военных преступников и их пособников", - подчеркнул посол, выступая перед участниками приема, на котором присутствовало 300 гостей.