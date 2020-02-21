В Словакии прошли митинги в память об убитом журналисте Яне Куциаке

ПРАГА, 21 февраля. /ТАСС/. Митинги за развитие демократических ценностей, соблюдение свободы слова и в защиту журналистов, посвященные памяти убитого два года назад репортера словацкого сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, прошли в пятницу в крупнейших городах Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.

Они состоялись в Братиславе, городах Нитра (Западная Словакия), Кошице и Прешов (восток республики), Банска-Бистрица и Зволен (Центральная Словакия). В них, согласно радио, приняли участие тысячи граждан.

Участники траурных церемоний несли фотографии Яна Куциака и транспаранты с лозунгами в поддержку свободы прессы. В словацкой столице перед пришедшими почтить память журналиста выступили его родные. Они, как и другие ораторы, потребовали суровых наказаний для находящихся под судом организаторов и исполнителя громкого убийства. Звучала критика в адрес действующего правительства.

Между тем премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил о злоупотреблениях со стороны представителей оппозиции именем погибшего репортера в связи с предстоящими в республике 29 февраля текущего года парламентскими выборами. Они, по его мнению, пытаются набрать очки в глазах избирателей, увязывая убийство Куциака с критикой кабмина.

Церемония почтения памяти журналиста прошла также в городе Брно на юго-востоке Чехии. В ней приняли участие 300 граждан, среди которых были чехи и проживающие там иностранцы.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

Суд по делу об убийстве

Специализированный уголовный суд Словакии с середины декабря 2019 года разбирает дело об убийстве Куциака и Кушнировой. На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, среди которых признавший вину киллер и заказчик преступления. Им грозит пожизненное заключение. Пятый фигурант дела отсутствует среди них. Он дал обличающие показания против соучастников и заключил сделку со следствием, получив 15 лет тюрьмы.