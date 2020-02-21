Произошли изменения в составе Совета по премиям правительства в области СМИ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин и директор Департамента пресс-службы правительства РФ, пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков вошли в состав Совета по присуждению премий правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте правительства. Левин стал также председателем Совета.

Одновременно помощник заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, бывший пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов и бывший директор департамента пресс-службы и информации правительства РФ Елена Осадчая исключены из состава Совета.

"Внести в состав Совета по присуждению премий правительства Российской Федерации в области средств массовой информации <…> следующие изменения: <...> исключить из состава Совета Осадчую Е. А. и Осипова О. С.", - говорится в распоряжении.

Премия в области СМИ была учреждена правительством РФ 20 июля 2013 года. Ежегодно присуждаются 10 премий в размере 1 млн рублей каждая. Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере СМИ, лауреатами премий и правительственным Советом.