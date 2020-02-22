Олимпиада по оказанию первой помощи в Дагестане собрала более 20 команд из четырех стран

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Всероссийская олимпиада с международным участием по оказанию первой помощи "Спаси и сохрани" стартовала в пятницу в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) в Махачкале в четвертый раз. Участие в олимпиаде принимают свыше 20 команд медицинских вузов и ссузов из России, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана, сообщили ТАСС в пресс-службе ДГМУ.

Команды-участники олимпиады

"Участие в олимпиаде в этом году принимают 24 команды, в том числе семь команд дагестанских вузов и ссузов. Также побороться за звание лучших в оказании первой помощи к нам приехали 13 команд из других регионов России и четыре команды из зарубежья. Среди них представители таких вузов, как Андижанский и Бухарский государственные мединституты из Узбекистана, Азербайджанский медуниверситет, Гродненский медуниверситет из Белоруссии", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, из регионов России были команды Омского государственного медуниверситета, мединститута Чеченского госуниверситета, Пятигорского медико-фармацевтического института, медуниверситетов из Астрахани, Ставрополя, Самары, Волгограда, Тюмени.

Такие мероприятия, по словам главы Минздрава Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, способствуют "усовершенствованию, обучению и раскрытию профессионально-личностных качеств обучающихся, развитию способностей к конструктивной работе в команде и, что немаловажно, быть милосердным к себе, близким и окружающим". "Уверен, что участники сегодняшнего мероприятия достойно представят свои вузы на всероссийской олимпиаде по оказанию первой помощи", - сказал Гаджиибрагимов.

После официальной части провели два мастер-класса с участием студентов-медиков, которые наглядно продемонстрировали межведомственное взаимодействие Минздрава, МЧС, МВД, ФМБА при возникновении чрезвычайной ситуации. Первый мастер-класс имитировал крупную аварию на автотрассе - столкновение автобуса с пассажирами, маршрутного такси и легкового автомобиля. Второй мастер-класс был посвящен эвакуации пострадавших в результате землетрясения со второго этажа вуза.

Олимпиада ширится

География участников с каждым разом расширяется, отметил заместитель главного судьи олимпиады доктор медицинских наук Евгений Измайлов. "Потрясающие впечатления. Я был два года назад на этой олимпиаде и вижу, как она из всероссийской превратилась в международную. Приехали столько гостей из зарубежных стран - Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, - а также из других регионов России. И думаю, что олимпиада, если в таком духе будет продолжаться, будет завоевывать все больше участников, и в скором времени мы увидим гостей не только из ближнего, но и с дальнего зарубежья", - сказал журналистам Измайлов.

Олимпиада по оказанию первой помощи "Спаси и сохрани", как отметили в пресс-службе ДГМУ, проходит в четвертый раз и была инициирована впервые руководством Дагестанского медуниверситета в 2017 году в год 85-летия вуза.