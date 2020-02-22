Дипломаты РФ по завершении эвакуации возложили цветы к монументу летчикам СССР в Ухане

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты после завершения операции по эвакуации российских граждан из Уханя возложили цветы к расположенному в этом городе мемориалу советским летчикам, участвовавшим в боях с японскими захватчиками. Об этом в субботу в интервью российским СМИ рассказали участвовавшие в этой операции сотрудники посольства РФ. В пятницу вечером завершилось их пребывание под карантином в отдельном строении на территории посольства, после чего они смогли встретиться с прессой.

"Шестого числа, когда у нас резервный день был, когда мы определялись с выездом, по заданию [действовавшего в посольстве РФ] штаба мы посетили монумент советским летчикам-добровольцам, которые участвовали в боях за Ухань, нашли в закрытом городе цветы и возложили их", - рассказал первый секретарь консульского отдела посольства Максим Цыганков. "Хочу отметить, что город очень красивый, много вещей, которые и с русскими связаны, которые там жили. Несколько церквей там были, консульство, полицейский участок, исторические памятники, - сказал он. - Сейчас город выглядит очень пустым"

"Действительно, [город] очень пустынный. В общем-то кадры, которые показывают, они соответствуют действительности, это очень странное ощущение. Я никогда не бывал в таких крупных городах, чтобы это было настолько пустынно. Мы знаем, в Китае на Новый год [по лунному календарю] бывает несколько дней таких, но они довольно быстро проходят, а здесь ощущение, что все это длится уже довольно-таки долго и, видимо, еще какой-то период продлится. Несколько удручающее впечатление", - добавил первый секретарь посольства Константин Невежкин.

"Город очень красивый. Мы так предварительно уже где-то мечтали, что, когда все нормализуется, было бы хорошо встретиться с российскими гражданами, которых мы эвакуировали оттуда. Там, в Ухане, спокойно посидеть, пообщаться, чтобы кто-то приехал обязательно еще и из штаба, кто здесь работал. Чьи голоса знаем, а лица видели только наполовину [из-за одетых на лицо масок]", - отметили дипломаты.

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых были россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки коронавируса. Во вторник, 18 февраля, глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что по результатам итоговых анализов проб, предоставленным тюменским Научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии, коронавирусная инфекция не выявлена у граждан, находящихся на карантине в "Градостроителе".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию.