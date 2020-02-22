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Власти Курской области запустят региональный аналог конкурса "Лидеры России" в марте

Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что конкурс на практике продемонстрировал создание возможностей для социального лифта

ТАСС, 22 февраля. Администрация Курской области совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в марте 2020 года начнут реализацию проекта по отбору управленцев, который станет аналогом конкурса "Лидеры России". Об этом сообщил в субботу журналистам губернатор региона Роман Старовойт.

"В марте мы запускаем аналогичный проект совместно с РАНХиГС. Сегодня все подготовительные документы готовы, мы совсем скоро сделаем анонс и объявим этот конкурс. Это будет хорошая площадка не только для профессионального продвижения на государственной службе, но и на муниципальной. Нужно охватывать весь уровень. Я знаю, что и руководители коммерческих предприятий также используют базу данных, которая формируется в рамках конкурса "Лидеры России", - сказал он на открытии полуфинала конкурса "Лидеры России" для участников из Центрального федерального округа.

Старовойт подчеркнул, что конкурс на практике продемонстрировал создание возможностей для социального лифта, и администрация Курской области уже пополнилась двумя нужными сотрудниками из числа его участников. Так, победитель конкурса 2018-2019 годов Вячеслав Берзин назначен замгубернатора Курской области, а финалистка Ольга Ворошилова возглавила Курскую академию государственной и муниципальной службы. В этом году в полуфинал прошли семеро представителей региона.

"Принципы, по которым сегодня реализуются национальные проекты или майский указ, - принципы проектного управления. Сегодня мало высококвалифицированных специалистов в стране, которые могут отвечать этим требованиям. Эта постоянная потребность должна восполняться как финалистами и победителями федерального конкурса, так и региональными конкурсами, которые позволят нам формировать региональную команду", - добавил Старовойт.

От Центрального федерального округа на конкурс поступило свыше 81,5 тыс. заявок. К очному этапу приглашены 664 участника, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. 21 февраля управленцы прошли повторное компьютерное тестирование. В течение двух основных дней полуфинала 22 и 23 февраля конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская область
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