Орловской области не хватает средств на контейнеры для раздельного сбора мусора

ТАСС, 22 февраля. Малые отдаленные населенные пункты Орловской области не полностью удалось оборудовать контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за нехватки финансов - 30% муниципалитетов не имеют таких контейнеров. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

В январе 2020 года Клычков на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным сообщил, что в регионе планируется установить контейнеры с перспективой раздельного сбора ТКО, проект которого разработал один из победителей конкурса "Молодые кадры Орловщины".

"В регионе у нас 5 тыс. мест, 8 тыс. контейнеров необходимо приобретать. И средств просто недостаточно, чтобы в текущем режиме эту работу выполнить. <...> Мы понимаем, что около 30% населенных пунктов - малых отдаленных пунктов - не обустроены", - сказал он, подчеркнув при этом, что ТКО в этих муниципалитетах все же вывозятся.

Клычков отметил, что регион работает над вопросом изменения подходов к реализации реформы мусорной отрасли, в том числе обсуждает изменения нормативной базы Минфина, в частности, по увеличению процента от отчислений, который можно направлять на контейнеры.

"На сегодняшний день ни в рамках финансирования Российского экологического оператора, ни в проценте средств, которые будут направлены региональным оператором, не предусмотрен на самом деле полноценный объем этих возможностей. <...> Мы своими силами эту работу [по решению проблемы] ведем, но, безусловно, надеемся, что будет корректива норматива для того, чтобы мы могли и дальше двигаться", - добавил он.