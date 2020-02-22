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Новая система обращения с ТКО

Орловской области не хватает средств на контейнеры для раздельного сбора мусора

Регион работает над вопросом изменения подходов к реализации реформы мусорной отрасли

ТАСС, 22 февраля. Малые отдаленные населенные пункты Орловской области не полностью удалось оборудовать контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за нехватки финансов - 30% муниципалитетов не имеют таких контейнеров. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

В январе 2020 года Клычков на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным сообщил, что в регионе планируется установить контейнеры с перспективой раздельного сбора ТКО, проект которого разработал один из победителей конкурса "Молодые кадры Орловщины".

"В регионе у нас 5 тыс. мест, 8 тыс. контейнеров необходимо приобретать. И средств просто недостаточно, чтобы в текущем режиме эту работу выполнить. <...> Мы понимаем, что около 30% населенных пунктов - малых отдаленных пунктов - не обустроены", - сказал он, подчеркнув при этом, что ТКО в этих муниципалитетах все же вывозятся.

Клычков отметил, что регион работает над вопросом изменения подходов к реализации реформы мусорной отрасли, в том числе обсуждает изменения нормативной базы Минфина, в частности, по увеличению процента от отчислений, который можно направлять на контейнеры.

"На сегодняшний день ни в рамках финансирования Российского экологического оператора, ни в проценте средств, которые будут направлены региональным оператором, не предусмотрен на самом деле полноценный объем этих возможностей. <...> Мы своими силами эту работу [по решению проблемы] ведем, но, безусловно, надеемся, что будет корректива норматива для того, чтобы мы могли и дальше двигаться", - добавил он.

Теги
РоссияОрловская областьНовая система обращения с ТКО
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