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СМИ: два крупных месторождения золота обнаружены на севере Индии

Запасы месторождений оцениваются примерно в 3 тыс. тонн золота

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Геологическая служба Индии обнаружила в северном штате Уттар-Прадеш два золотоносных месторождения, запасы которых оцениваются примерно в 3 тыс. тонн золота. Как сообщает в субботу информационное агентство PTI, это почти в пять раз больше, чем нынешние золотые запасы Индии.

По этой информации, месторождения обнаружены в округе Сонбхадра, при этом оценочные запасы в 2943,26 тонны золота обнаружены в районе Сон-Пахади, а 650 кг золота - в районе деревни Харди. Их общая стоимость, как полагают, может составить $167 млрд.

В ближайшее время власти намерены выставить эти месторождения на электронные торги. Кроме золота в этом районе обнаружены и некоторые другие полезные ископаемые.

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