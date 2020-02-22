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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в ОАЭ зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом

Диагноз подтвержден у супружеской пары из Ирана

ТАСС, 22 февраля. Власти ОАЭ объявили в субботу о двух новых подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом, диагноз поставлен супружеской паре из Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на эмиратское министерство здравоохранения и профилактики.

По его данным, инфицированными оказались 70-летний турист из Ирана и его 64-летняя жена. Состояние мужчины, отметили медики, нестабильно, он находится в реанимации.

11 февраля эмиратские медики сообщили о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа в стране.

По данным иранского министерства здравоохранения, новым коронавирусом в Иране заразились 28 человек, число летальных случаев составило пять.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро субботы, количество летальных исходов в Китае составило 2345 случаев, выздоровели более 20,6 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,3 тыс.

Теги
ИранОАЭРаспространение коронавируса нового типа
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