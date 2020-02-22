В Башкирии сохранят часть самого длинного в Поволжье деревянного моста для нового проекта

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Деревянный мост в башкирском Белорецке, частично обрушившийся летом 2019 года, разберут до начала половодья. Уцелевшие части конструкции будут сохранены и войдут в проект новой городской набережной, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Белорецкий пешеходный мост демонтируют, но часть конструкции будет сохранена для интеграции в будущий проект. После проведенной экспертизы вынесено заключение, что восстановлению мост не подлежит. Кроме того, весной при таянии льда паводок может окончательно разрушить конструкцию, и бревна забьют шлюз. Принято решение при разборе сохранить целые части старого моста", - говорится в сообщении.

Части моста, которые сохранят (приблизительно 12% конструкции), будут вывезены и складированы. На встрече с жителями города позже представят концепцию набережной, проект которой планируется реализовать в течение года. Белоречане предложили разместить на этой территории арт-объекты, посвященные фильму "Вечный зов", съемки эпизодов которого проходили на мосту, добавили в пресс-службе.

До 2016 года мост был самым длинным в России, позже во Владимирской области возвели деревянный мост на пять метров длиннее.