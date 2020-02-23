Памятник защитникам родной земли открыли в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Мемориал, посвященный защитникам родной земли и разгрому вторгшихся в Дагестан в 1999 году международных бандформирований, открыли в Махачкале. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

"В субботу, 22 февраля, в Махачкале, в историческом парке "Россия - моя история" прошло торжественное открытие мемориала, посвященного героям - защитникам родной земли и разгрому международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан в 1999 году, работы известного скульптора, заслуженного художника РД Хизри Асадуллаева. Он является миниатюрной копией мемориала, установленного в Ботлихском районе, и был открыт в рамках экспозиции, посвященной памятной дате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мемориал открыли ополченцы Магомед Турулаев, Патимат Азаева, Клим Дильгереев, Магомедхан Азаев и военный комиссар Махачкалы Муртуз Идрисов.

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов на церемонии открытия сообщил, что памятник в Махачкале - подарок главы Дагестана Владимира Васильева махачкалинскому историческому парку "Россия - моя история".

"Памятник представляет собой композицию из фигур солдата - победителя Великой Отечественной войны, советского воина-интернационалиста и ополченца, принимавшего участие в трагических событиях 1999 года. Он символизирует связь поколений, дружбу и сплоченность дагестанского народа, его готовность к самопожертвованию во имя Родины. Владимир Абдуалиевич [Васильев] сделал подарок историческому парку "Россия - моя история" в Махачкале, - приводит пресс-служба слова Иванова.

Мемориал в Ботлихе

В сентябре 2019 года в дагестанском селе Ботлих был открыт памятник участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году. Он был изготовлен в Белоруссии скульптором, заслуженным художником Республики Дагестан Хизри Асадуллаевым.

Памятник, как сообщал ТАСС, изготовлен из силумина, его высота пять метров. Он представляет собой скульптурную композицию в виде скалы с изображением солдата Великой Отечественной войны, воина-интернационалиста и народного ополченца. Рядом установлены плиты с именами погибших воинов Ботлихского района. На первом ярусе комплекса будет располагаться Музей воинской славы. Здесь также размещены вечный огонь и фонтаны.

События 1999 года

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В начале августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев.