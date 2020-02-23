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СК проверит действия следователей Мордовии по делу семьи, не получившей жилищную субсидию

Как утверждают супруги Гладышевы, в первой сотне претендентов на бюджетную субсидию появлялись новые фамилии, а их семья оставалась в конце очереди. В результате, когда Гладышеву исполнилось 36 лет, семью из очереди убрали

ТАСС, 23 февраля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить законность действий следователей Мордовии, прекративших расследование дела семьи, которая в течение нескольких лет не могла получить жилищную субсидию, сообщается на сайте СК РФ.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что молодая семья из Мордовии с 2014 году была участником жилищной программы, а также претендовала на бюджетную субсидию после рождения второго ребенка, но за несколько лет так и не продвинулась в очереди за социальными гарантиями, а в итоге была удалена из списка очередников. По данному факту возбуждалось уголовное дело, однако оно неоднократно прекращалось.

"Председатель СК России поручил проверить законность и правомерность принятия процессуальных решений следователями Рузаевского следственного отдела СУ СК России по Республике Мордовия по обстоятельствам об ограничении социальных гарантий молодой семье в городе Рузаевке Республики Мордовия. Также глава ведомства поручил проверить действия следователя Рузаевского следственного отдела, на которого, по данным СМИ, жалуется женщина", - говорится в сообщении.

По данным stolica-s.su, семья утверждает, что в первой сотне претендентов на бюджетную субсидию регулярно появлялись новые фамилии, а супруги Гладышевы продолжали оставаться в конце очереди, пока главе семьи не исполнилось 36 лет, после чего семью из очереди убрали.

Теги
РоссияМордовия
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