СК проверит действия следователей Мордовии по делу семьи, не получившей жилищную субсидию

ТАСС, 23 февраля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить законность действий следователей Мордовии, прекративших расследование дела семьи, которая в течение нескольких лет не могла получить жилищную субсидию, сообщается на сайте СК РФ.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что молодая семья из Мордовии с 2014 году была участником жилищной программы, а также претендовала на бюджетную субсидию после рождения второго ребенка, но за несколько лет так и не продвинулась в очереди за социальными гарантиями, а в итоге была удалена из списка очередников. По данному факту возбуждалось уголовное дело, однако оно неоднократно прекращалось.

"Председатель СК России поручил проверить законность и правомерность принятия процессуальных решений следователями Рузаевского следственного отдела СУ СК России по Республике Мордовия по обстоятельствам об ограничении социальных гарантий молодой семье в городе Рузаевке Республики Мордовия. Также глава ведомства поручил проверить действия следователя Рузаевского следственного отдела, на которого, по данным СМИ, жалуется женщина", - говорится в сообщении.

По данным stolica-s.su, семья утверждает, что в первой сотне претендентов на бюджетную субсидию регулярно появлялись новые фамилии, а супруги Гладышевы продолжали оставаться в конце очереди, пока главе семьи не исполнилось 36 лет, после чего семью из очереди убрали.