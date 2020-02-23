Мэр Венеции сообщил, что мероприятия карнавала пока не отменены из-за коронавируса

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Венеции - административного центра области Венето, где зарегистрированы 16 случаев заражения коронавирусом, - пока не отменяют мероприятия в рамках традиционного карнавала. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал в субботу мэр города Луиджи Бруньяро.

"Венеция на данный момент подтверждает все мероприятия [карнавала], но мы готовы принять меры и предложить альтернативные решения в случае необходимости и при распоряжении правительства", - написал он.

Всего число инфицированных коронарирусом в Италии возросло за два дня до 66 человек. Двое умерли. Наибольшее число заболевших в северной области Ломбардия, где в изоляции находятся 10 городов. Два случая выявлены в другой северной области - Пьемонте. В Венето и Ломбардии объявлено о закрытии университетов, в ряде городов - о закрытии школ и приостановке коммерческой деятельности. Совет министров республики готовит специальный декрет с мерами по предотвращению распространения заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCov.

Изначально в Италии было известно о трех случаях заражения двух китайских туристов и одного итальянца, эвакуированного из китайского города Уханя, где была зарегистрирована вспышка заболевания. Итальянец был выписан в субботу, китайцы идут на поправку.