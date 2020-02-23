Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

АЛЕППО /Сирия/, 23 февраля. /ТАСС/. Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.

В мероприятии принял участие вице-мэр Алеппо Абду Салам Ашшехаби. Он выразил признательность сирийского народа за помощь в борьбе с терроризмом, в частности, в освобождении Алеппо от боевиков.

"Поздравляю всех с великой победой, которую мы одержали совместно в районе Алеппо. Именно этот район, где мы сейчас находимся, подвергся сильным разрушениям. Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником - Днем защитника Отечества. Помощь российских военных нельзя недооценить, им благодарны все жители и нашего города, и провинции, и страны. Желаю всем российским военным мира и благополучного возвращения домой", - заявил вице-мэр.

Поблагодарили и поздравили российских военных и простые жители района. "Мы благодарны российским военным за все то, что они сделали для нас и продолжают делать. Мы присоединяемся к поздравлениям с русским праздником Дня защитника Отечества. Желаем всего самого лучшего в этот день не только тем россиянам, которые проходят сейчас службу в Сирии, но и всем тем, кто находится в России", - сказал местный житель Радий Хамшо.

Общение российских военных с представителями городской администрации и местными жителями состоялось в ходе мероприятий по оказанию продовольственной помощи нуждающимся, организованных российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Всего в район Банизайд привезли 250 наборов с российским и сирийским флагами на пакетах. В наборы входят сахар, рис, мука, чай, сгущенное молоко, хлеб.

До недавнего освобождения района Банизайд от боевиков это был передний край обороны. Он постоянно подвергался обстрелам со стороны района Лерамун, где еще недавно хозяйничали бандиты. Это привело к значительным разрушениям. Множество жителей были вынуждены покинуть свои дома, и сейчас, когда линия фронта отодвинута, они возвращаются в свои жилища, значительная часть которых разрушена. "Этот район был выбран нами как наиболее пострадавший, подвергшийся огню артиллерии боевиков. Именно поэтому мы приехали сегодня сюда", - пояснил журналистам представитель ЦПВС Петр Вангелия. Российские военные со своей стороны пожелали сирийцам скорейшего налаживания мирной жизни, восстановления района после боевых действий и мирного неба над головой.