На Финском заливе в Петербурге открыли дамбу после ночного шторма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Комплекс защитных сооружений на Финском заливе (КЗС, дамбу) в Санкт-Петербурге открыли после прошедшей угрозы наводнения в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, сообщила пресс-служба комплекса.

"После ночного шторма Комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия", - говорится в сообщении.

Дамба была закрыта с 17:00 мск субботы. Кронштадтский корабельный фарватер в настоящий момент свободен для прохода судов. С начала года предотвращено третье наводнение, добавили в пресс-службе.

Ранее в городском управлении МЧС журналистам сообщали, по прогнозу синоптиков, в Петербурге 23 февраля ожидаются порывы ветра до 28 м/С. Синоптики прогнозируют, что высота волны в Финском заливе во время таких порывов может достигать 3,5 м.