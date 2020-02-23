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В МЧС предупредили москвичей о мокром снеге и сильном ветре в ближайшие часы

Водителям советуют снизить скорость движения

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Усиление ветра и мокрый снег ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в период с 11:00 до 14:00 23 февраля местами в Москве ожидается мокрый снег, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям советуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

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