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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в Тегеране не планирует закрывать консульский отдел из-за коронавируса

По официальным данным, число заражений в Иране на данный момент достигло 43, восемь из них умерли

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в Иране не планирует прекращать работу консульского отдела в Тегеране в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-атташе посольства Андрей Ганенко.

"На данный момент консульский отдел закрывать не планируем", - сказал он. Ганенко добавил, что "особых распоряжений по изменениям в работе посольства в связи с распространением коронавируса в Иране пока не поступало".

Информация о первых случаях заболевания в стране, спровоцированного новым коронавирусом, появилась 19 февраля. По официальным данным, число заражений в Иране на данный момент достигло 43, восемь из них привели к летальному исходу.

Теги
ИранРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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