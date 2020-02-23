Посольство РФ в Тегеране не планирует закрывать консульский отдел из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в Иране не планирует прекращать работу консульского отдела в Тегеране в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-атташе посольства Андрей Ганенко.

"На данный момент консульский отдел закрывать не планируем", - сказал он. Ганенко добавил, что "особых распоряжений по изменениям в работе посольства в связи с распространением коронавируса в Иране пока не поступало".

Информация о первых случаях заболевания в стране, спровоцированного новым коронавирусом, появилась 19 февраля. По официальным данным, число заражений в Иране на данный момент достигло 43, восемь из них привели к летальному исходу.