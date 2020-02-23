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В Севастополе проходит выставка о Крымской весне

Выставка проходит на площади Нахимова

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Выставка фотографий о Крымской весне впервые проходит в Севастополе 23 февраля - в день, когда город празднует День защитника Отечества и годовщину первого митинга за воссоединение с Россией, передает корреспондент ТАСС.

На главной площади города - площади Нахимова - порядка 20 фотографий размещены на двухметровых стендах, а на большом экране транслируются кадры хроники, связанные с событиями Русской весны (так на полуострове называют события февраля - марта 2014 года, завершившиеся воссоединением Крыма с Россией). Около стендов с фотографиями собираются десятки зрителей, фотографируются, вспоминают то, что происходило в городе шесть лет назад. Врио губернатора Михаил Развожаев в разговоре с журналистами отметил, что вместе с Крымом события той весны переживала вся страна.

"Конечно, затаив дыхание, все следили, смотрели за новостями, и когда события стали разворачиваться, были восторг и гордость за Севастополь и Крым. Я помню, как 23 февраля мы пошли в поход и где-то глубоко-глубоко в природном парке на белом нетронутом снегу кто-то до нас написал лыжной палкой: "Севастополь и Крым с Россией". Эмоции были совершенно потрясающие", - поделился глава города.

После воссоединения Крыма с Россией в Севастополе принято решение отмечать 23 февраля не только День защитника Отечества, но и День народной воли.

Третья оборона Севастополя

Севастопольцы вспоминают, что в дни Крымской весны "были готовы на все", понимая, что Украина осталась без законной власти и для города, остававшегося форпостом русского мира, возникла серьезная угроза. 22 февраля в Севастополь вернулись бойца подразделения "Беркут", которых украинские власти задействовали для охраны порядка на Майдане, а уже 23-го прошел многотысячный митинг - именно с него начались процессы, которые привели к воссоединению Крыма с Россией.

"Мы все встречали беркутовцев, и я помню, какой от них был совершенно невозможный запах гари, видели, как обращались с "Беркутом". Потом все происходило очень быстро. Чувство незабываемое - весь город шел сюда, на площадь Нахимова, молча, настороженно", - рассказала ТАСС жительница Севастополя Ирина Танковская.

Иногда события Русской весны в Севастополе называют "третьей обороной Севастополя" - первые две были в годы Крымской войны в середине XIX века и во время Великой Отечественной войны. "Но ведь именно так и было: тут же организовали отряды самообороны, около здания Горсовета записывались. В основном молодежь, мужчины, но все старались помочь - собирали продукты, сигареты, все, что надо было для ребят", - отметила собеседница.

В дни референдума Танковская была руководителем участковой избирательной комиссии. Сейчас она вспоминает, как собирались и готовились к голосованию после рабочего дня и по выходным, как приходилось заново составлять списки избирателей, потому что украинские документы оказались недоступны, как за три дня до голосования начались дежурства силовиков и добровольцев на участке, чтобы обеспечить безопасность.

"В день референдума было что-то невообразимое: голосование началось с 8:00, а очередь начали занимать с 7:00. Причем шли бабулечки, которым под 90 лет. Мы им говорим, что к ним могли приехать на дом, а они: "Нет, вдруг до нас не доедут, а мы хотим проголосовать, чтобы вернуться в Россию". И инвалиды, и на колясках - все приходили", - добавила женщина.

Письма и салют

Севастополь является главной базой Черноморского флота. После Великой Отечественной войны он был удостоен звания города-героя, так как почти год держал оборону и задержал наступление гитлеровской армии на Сталинград.

На площади Нахимова развернута выставка военной техники, организовали площадки МЧС, центр медицины катастроф. Звучат патриотические и армейские песни.

На площади сотни людей, многие севастопольцы пришли целыми семьями. Большой интерес у детей вызывают бронеавтомобили, на которые им разрешается залезать - на броне тесно от малышей. Целая очередь из ребят постарше стоит к палатке МЧС, где учат оказывать первую медицинскую помощь. На столе, за которым пишут письма с поздравлениями и благодарностями к солдатам и офицерам из дислоцированных в Севастополе воинских частей, образовалась гора белых конвертов.

Праздничные мероприятия завершатся праздничным салютом, который будет дан в 21:00 по московскому времени над Севастопольской бухтой. По данным Черноморского флота, для этого будут задействованы три фейерверочных комплекса 2А85. Для звукового сопровождения салюта прозвучат холостые залпы из 122-мм гаубиц Д-30.

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