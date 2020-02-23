Ульяновские активисты выстроились в виде звезды в память о подвиге погибшего в Сирии героя

УЛЬЯНОВСК, 23 февраля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный отряд", участники которой выстроились в форме медали Героя России, прошла в воскресенье в Ульяновске. Как сообщила журналистам представитель организаторов акции, руководитель ульяновского регионального отделения организации "Молодая гвардия Единой России" Полина Гонашилина, акция в Ульяновске посвящена памяти Героя России Ряфагатя Хабибуллина, погибшего в Сирии.

"Сегодня в рамках Дня защитника Отечества мы с активистами "Молодой гвардии Единой России", представителями ссузов, вузов и других общественных организаций проводим акцию "Бессмертный отряд". На территории Ульяновской области есть герой, который родился в Старокулаткинском районе в селе Вязовый Гай - Ряфагать Хабибуллин. Он погиб в Сирии в 2016 году в возрасте 51 года", - сказала она.

В акции приняли участие порядка 30 человек. Молодые люди выстроились в форме звезды, взяв в руки шары четырех цветов - белых, синих, красных и желтых. Затем шары были отпущены в небо со словами: "Помним и гордимся!".

Гонашилина уточнила ТАСС, что заранее построение не репетировали. "Такие мероприятия мы проводим не в первый раз, поэтому все действия уже отработаны", - поделилась она.

Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин 8 июля 2016 года совершали в сирийской провинции Хомс облет сирийского вертолета. В это время восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, начал продвигаться вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования на огневое поражение наступающих боевиков, командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов, наступление которых было сорвано грамотными действиями российского экипажа. При развороте на обратный курс израсходовавший боекомплект вертолет был подбит огнем с земли, оба летчика погибли.

Указом президента России от 28 июля 2016 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Хабибуллину присвоено звание Героя России (посмертно).