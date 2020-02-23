Власти Москвы возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, члены правительства столицы, депутаты Мосгордумы и представители ветеранских и молодежных организаций возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Дня защитника Отечества к Могиле Неизвестного Солдата возложили венки и цветы заммэра Москвы Петр Бирюков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и депутаты МГД, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, члены правительства Москвы, представители молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Память павших воинов присутствующие почтили минутой молчания, затем торжественным маршем прошла рота почетного караула, отмечается на портале.

В воскресенье в 21:00 мск горожане увидят пиротехническое шоу. Для этого подготовили 16 специальных площадок. Посмотреть фейерверки можно будет на Лужнецкой набережной, ВДНХ, в парковых зонах. Самое красочное представление организуют в парке Победы на Поклонной горе.

Впервые праздник 23 февраля отметили в 1919 году, в годовщину создания Красной армии, а с 1922 года чествовать военных стали ежегодно.