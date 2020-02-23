{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Заммэра столицы Петр Бирюков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и представители молодежных организаций почтили память воинов минутой молчания

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, члены правительства столицы, депутаты Мосгордумы и представители ветеранских и молодежных организаций возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Дня защитника Отечества к Могиле Неизвестного Солдата возложили венки и цветы заммэра Москвы Петр Бирюков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и депутаты МГД, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, члены правительства Москвы, представители молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Память павших воинов присутствующие почтили минутой молчания, затем торжественным маршем прошла рота почетного караула, отмечается на портале.

В воскресенье в 21:00 мск горожане увидят пиротехническое шоу. Для этого подготовили 16 специальных площадок. Посмотреть фейерверки можно будет на Лужнецкой набережной, ВДНХ, в парковых зонах. Самое красочное представление организуют в парке Победы на Поклонной горе.

Впервые праздник 23 февраля отметили в 1919 году, в годовщину создания Красной армии, а с 1922 года чествовать военных стали ежегодно.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: в Южной Корее зарегистрирована шестая смерть от коронавируса
Умер 59-летний мужчина из провинции Кёнсан-Пукто
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС