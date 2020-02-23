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Реконструкторы восстановили под Новгородом события Демянской наступательной операции

Глава региона Андрей Никитин сообщил, что власти будут оказывать поддержку проведению военно-исторического фестиваля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 февраля. /ТАСС/. Третий военно-исторический фестиваль "Демянский плацдарм", в котором приняло участие рекордное количество реконструкторов из разных регионов России, а также представители Эстонии, прошел в воскресенье в Новгородской области, сообщила ТАСС одна из организаторов мероприятия Татьяна Васильева. Участники на обновленной площадке восстановили эпизоды Демянской наступательной операции 1943 года для 4 тысяч зрителей.

Демянск и большая часть района находились в оккупации с 9 сентября 1941 года. Более 500 дней шли кровопролитные бои, под Демянском войска Северо-Западного фронта нанесли врагу тяжелые потери. Район был освобожден в 1943 году.

"У нас был ажиотаж в этот раз по заявкам, пришлось даже отказывать. Площадка несколько модернизированная и расширенная, но все-таки еще большего количества участников пока не вместит, поэтому у нас около 300 человек. <...> География реконструкторов расширяется, они со всей России, можно сказать, представлены, но большее количество из Санкт-Петербурга и Москвы, участвует также эстонский клуб реконструкторов", - сказала она, добавив, что, по предварительным данным, мероприятие посетили около 4 тыс. зрителей.

Татьяна Васильева пояснила, что реконструкторы приехали на площадку в субботу и ночь перед фестивалем провели в блиндажах, вживаясь в военную атмосферу. Основой для реконструкции стали события февраля 1943 года, когда район был освобожден от оккупации. "Я очень рад тому, что появился этот военно-исторический фестиваль, рад, что память о той эпохе, тех событиях, которые происходили здесь, событиях, которые где-то оказали решающее влияние на ход войны, эта память жива. <...> Я уверен, что этот фестиваль будет развиваться и продолжаться. Со стороны областного правительства мы будем оказывать Демянску, Демянскому району, фестивалю всяческую поддержку", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе открытия фестиваля.

В этом году организаторы достроили на площадке декорации домов, чтобы показать события не только на окраине Демянска, но и в одной из окрестных деревень. Сценарий боя состоял из трех этапов, он продолжался около часа. "Первый - бой за первую деревню, дальше - отступление вражеских войск и бой за окраину Демянска. Особенность фестиваля в том, что у нас не просто реконструкция боя, мы очень большое внимание уделяем интерактивным площадкам и полевым лагерям противоборствующих сторон, мы много достроили в этом году, у нас настоящие сооружения военных времен. <...> Также представлен партизанский лагерь, укрытия гражданского населения, потому что во время оккупации мирное население тоже вынуждено было уходить, скрываться в лесах, их выгоняли из жилья", - добавила Васильева.

Дополнила реконструкцию выставка оружия времен Великой Отечественной войны: танк Т-60, два броневика, мотоциклы и др. Впервые в рамках фестиваля зрителям показали также средства связи и разведки. "Это техника времен войны, обнаруженная поисковиками, чаще всего, или это новодел, но максимально приближенный к тому, что было в те времена", - сказала Васильева. Мероприятие прошло при поддержке Российского военно-исторического общества.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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